Москвичей предупредили об ощутимо резкой смене температуры

Прохладная погода продержится в Москве, как минимум, до конца недели. После жарких дней в столице, конечно, смена температуры будет ощутимая, но это сложно назвать похолоданием. Скорее, ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Об этом в беседе со «Звездой» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Умеренно прохладная погода будет длиться, как минимум, до конца недели - пока надежные прогнозы таковы. Это не похолодание, это понижение температуры. Дело в том, что после очень жарких выходных и понедельника, конечно, сегодня температура понижается - примерно на 7-8 градусов. Это касается ночных температур, потому что они в течение всей этой недели будут колебаться от +7 до +12 градусов по московскому региону. И дневные температуры - от +17 до +23 градусов», - уточнил синоптик.

По словам метеоролога, это существенное понижение температуры воздуха, но только лишь в сравнении с прошедшей волной жары. Он уточняет, что сегодня и завтра температура близка к нормальным метеорологическим значениям.

Синоптики рассказали, каким будет лето 2025 года в Москве

Таким образом, похолоданием можно было бы назвать температуру воздуха сильно ниже нормы, а в Москве и области она держится около нормы. Начиная с четверга или пятницы, температура может упасть ниже нормы всего на пару градусов. Это незначительные показатели, говорит Вильфанд.

«Существенного повышения температуры не прогнозируется и в начале следующей недели. Я бы добавил, что сегодня-завтра осадков практически не будет, но будет облачно. А вот 13-го и 14-го июня близится циклон, прогнозируются заметные осадки - 20-40% от месячной нормы. Поэтому погода будет и дождливой, и умеренно прохладной - не холодной».

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что с понедельника включительно в столице будет стоять «июльская, сочинская» жара, а затем москвичей ждет ощутимое похолодание. В первой половине дня в понедельник температура близилась к +30 градусам, местами солнце сменяли гроза, град, дождь и сильный ветер.