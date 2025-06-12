Посвященные Дню медработника мероприятия пройдут в Музее Победы

Мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, пройдут в Музее Победы 14 и 15 июня. Гости музея смогут больше узнать о работе полевых госпиталей в годы Великой Отечественной войны, а также научатся основам оказания первой медицинской помощи.

Для посетителей комплекса будет работать интерактивная зона «Военный госпиталь». Здесь можно будет увидеть перевязочные материалы и медицинские инструменты 1940-х годов, узнать, как проводились операции и делались перевязки. Работе с туристическим снаряжением и спасательным инструментом, навыкам спасения на воде, базовым правилам пожарной безопасности и непрямому массажу сердца гостей музея научат на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Также москвичи и гости столицы смогут пройти квест «Вперед к победе!» и получить баллы городской программы «Миллион призов». Кроме того, для посетителей возле полуторки выступит заслуженный артист России Феликс Царикати, в музее «Г.О.Р.А.» концертную программу представят коллективы и артисты «Москонцерта», а также вокальный проект «Дуэт-комплимент». На «Фронтовой агитбригаде» 15 июня споют ансамбль детской эстрадной песни имени В. Цветкова «Семицветик» и патриотическая рок-группа «Наши». В филиале Музея Победы участники арт-проекта «Территория творческого отдыха “Фест-ФМ”» выступят с программой «Лето. Детство. Творчество». На территории Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок, погружающих посетителей в атмосферу 1940-х годов.

Гостей ждут спортивные соревнования, творческие состязания и мастер-классы, а также фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов, бесплатные автобусные и пешие экскурсии по Поклонной горе и другие активности.