Строительство метрополитена в столице становится все более ориентированным на использование отечественного оборудования. Об этом во вторник, 10 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы столицы, благодаря уходу зарубежных производителей российские предприятия получили возможность поставлять продукцию высокого качества, соответствующую международным стандартам.

Теперь вместо дорогостоящего иностранного противопожарного оборудования устанавливаются изделия отечественных заводов из Москвы и Саратова. Камеры видеонаблюдения теперь замещают продукцией Краснодарского края.

Российские технологии информационной поддержки строительства охватывают весь цикл подготовки станций метро — от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры Москвы идет параллельно с укреплением позиций российских производителей техники и материалов, говорится в Telegram-канале Сергея Собянина.

Московское метро продолжает активно развиваться: с 2010 года в столичной подземке появилось пять новых линий — Солнцевская, Некрасовская, Большая кольцевая, Троицкая и Московское центральное кольцо.