Собянин рассказал, как прошла первая неделя проекта «Лето в Москве»

9 июня мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня России вручил награды выдающимся москвичам, а также рассказал о том, как прошла первая неделя проекта «Лето в Москве», объединившего любимые городские фестивали.

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Торжественное вручение наград прошло в Белом зале столичной мэрии. Сергей Собянин выразил благодарность всем, кто трудится во благо страны, города, ради суверенитета и независимости.

— Благодаря вашему труду, профессионализму, вашей душе, которая вкладывается в профессию, достойно развивается страна и столица, — обратился к лауреатам мэр.

Высокие награды

От имени и по поручению президента РФ мэр Москвы вручил государственные награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Так, орденом Дружбы за большой вклад в восстановление объектов духовного и культурного наследия награждена настоятельница Новодевичьего ставропигиального женского монастыря и директор музея обители Елена Феоктистова (игумения Маргарита).

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наград удостоены ряд работников столичной системы здравоохранения. Мэр вручил им медали «За спасение погибавших» и медали Луки Крымского. Среди награжденных — и председатель совета Московского Дома ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил Виктор Степанов получил из рук Сергея Собянина знак отличия «За заслуги перед Москвой».

Лето возможностей

Прошла всего неделя, а проект «Лето в Москве» уже охватил 6,3 миллиона человек, отметил мэр Москвы в своем личном блоге. Фестивали, экскурсии, спортивные соревнования, пикники и многое другое — состоялось свыше пяти тысяч мероприятий. Только московские парки в первую неделю лета посетили полмиллиона гостей. Для них проводятся спортивные тренировки, концерты, кинопоказы под открытым небом и многое другое.

На Болотной площади проходит фестиваль «Молодежная точка». Горожанам доступны бесплатные творческие, познавательные, спортивные мероприятия. Желающие могут послушать лекции, создать своими руками украшения или написать музыку с помощью нейросети.

Уже не в первый раз проводится фестиваль «Усадьбы Москвы». В этом сезоне к нему присоединилось более 50 усадеб. В первую неделю прошло 230 мероприятий.

Популярным местом вновь стало Бульварное кольцо. Здесь можно сыграть в шахматы, научиться разным играм — от городков до крикета, поучаствовать в чемпионате «Камень, ножницы, бумага».

Благое дело

Важной частью общегородского проекта является благотворительность.

— На фестивальных площадках открыты «Домики добра» проекта «Москва помогает». Москвичи приносят подарки для участников специальной военной операции, детей, проживающих на новых территориях, а также товары для животных, — отметил Сергей Собянин. — Еще горожане подписывают открытки со словами поддержки.

За первую неделю в пункты сбора на фестивальных площадках передали более тысячи подарков.

КСТАТИ

Началось строительство крупного образовательного комплекса в районе Внуково. Как рассказал 9 июня Сергей Собянин, объект будет рассчитан на 1275 школьников и 350 дошкольников. Его площадь составит почти 30 тысяч квадратных метров. На территории комплекса появится школьный стадион с универсальной площадкой для волейбола и баскетбола.