Интервалы движения поездов на МЦД-3 увеличат 13 и 14 июня

Интервалы движения поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) будут увеличены в пятницу и субботу, 13 и 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

13-го числа составы будут курсировать с 50-минутных интервалом по маршруту Зеленоград-Крюково – Ипподром и в обратную сторону. На следующий день до 09:30 интервал движения поездов составит до 30 минут. Именно поэтому пассажирам посоветовали воспользоваться поездами до Ленинградского и Казанского вокзалов.

Кроме того, в эти дни будет сокращен график движения составов. Например, последние поезда из Зеленограда-Крюково до Ипподрома уедут в 23:02, 13-го числа они проследуют с Ипподрома до Зеленограда-Крюково в 22:22, а 14 июня – в 23:22.

Также 13 июня интервалы движения поездов могут быть увеличены на Ленинградском направлении до 40 минут, а часть составов в сторону центра и области будет курсировать до станций Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская и Фирсановская без остановки. При этом некоторые поезда дальнего пригорода будут проезжать укороченными маршрутами от/до Зеленограда-Крюково.

Между тем на Казанском направлении интервалы движения могут быть частично увеличены до 25 минут. 14 июня часть составов из области в центр будет курсировать без остановки до станций Ухтомской, Косино, Плющево и Вешняки.

По данным департамента, корректировки в графике движения поездов связаны с обновлением инфраструктуры на центральном участке МЦД-3 и заменой стрелочных переводов на станции Люберцы.

В связи с этим пассажиров попросили заранее распланировать маршруты и ознакомиться с измененным расписанием пригородных и городских составов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.

Ранее с 7 по 15 июня изменилось расписание некоторых электричек Горьковского и Павелецкого направлений Большого кольца Московской железной дороги (МЖД). Корректировки были внесены из-за развития инфраструктуры на станциях Кусково и Бекасово Сортировочное, а также на перегонах Бирюлево–Товарная – Домодедово, Усады–Окружные – Детково.

У некоторых пригородных поездов поменяется время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Кроме того, некоторые электрички будут выведены из расписания.