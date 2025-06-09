Синоптик предупредила о похолодании в Москве

Со вторника в Москве начнётся похолодание, сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

В разговоре с газетой «Известия» она отметила, что сегодняшний день станет последним жарким в столичном регионе.

«Сегодня температура достигнет +27…+28 °C, что для Москвы считается жаркой погодой. Однако уже во второй половине дня через регион пройдёт холодный атмосферный фронт, который принесёт существенное понижение температур», — пояснила эксперт.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что температура в столице начнёт повышаться с пятницы.

По его словам, начало недели будет облачным с небольшими дождями из-за повышения давления. С пятницы, 13 июня, осадков не ожидается, ночные температуры составят около +10 °C, дневные — +20...+25 °C.

Ранее режим ЧС из-за непогоды ввели в одном из районов Владимирской области.