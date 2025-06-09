Инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск считает Москву лучшей мировой столицей.

Маск рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву под предлогом, что ехать туда небезопасно.

"Конечно же, все это не так. Я приехал сюда. Я собирался свою дочь Александру с собой привезти. Тем не менее она не смогла приехать сюда, но ездила со мной в Дубай. И когда мы из Дубая собирались улетать в Москву, вдруг ей стали приходить сообщения, чтобы она не ездила в Россию. А потом из других стран мира стали писать, что мне не нужно ехать в Россию. Почему мне не нужно ехать в Россию? Чего мне бояться? Но прямого ответа мне никто не давал. Мне сказали, что если я поеду в Россию, моя жизнь будет под угрозой", - рассказал он на Форуме будущего - 2050.

"И вот я приехал сюда. И первое, что я увидел, - абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. Во многим этот город - лучшая столица мира", - отметил Маск.

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Инженер, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск заявил, что поражен чистотой Москвы и чудесными дорогами. Об этом сообщается в СМИ.

«Это мой первый раз в Москву. Я очень злюсь на себя, что не бывал здесь раньше. Я всегда хотел посетить Москву, и только сейчас у меня появилась такая возможность. Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве. О городе говорят много всякого разного, но Москва сама по себе прекрасна. Что заинтересовало меня больше всего, что повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – сказал Маск.

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Отец Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву на «Форум Будущего 2050» и оценил традиционные русские блюда. Об этом пишет «АиФ».

Маск-старший поселился в отеле «Метрополь» и отправился обедать в кафе неподалеку от Красной площади. Он оценил интерьер заведения, отметив, что оно сочетает советский шик и современный лоск. Маск признался, что был удивлен, что в меню были не только борщ и водка. Особенно его впечатлили такие позиции, как салат с крабом, пельмени с уткой, десерты с облепихой.

В итоге отец Маска выбрал борщ и котлеты с пюре.

«Когда принесли еду, я чуть не упал со стула», — признался он.

Борщ он описал как «яркий, с ложкой сметаны, ароматный, как домашний», а котлеты назвал сочными и высоко оценил их хрустящую корочку. Порции Маск назвал огромными и удивился ценам: счет составил 1,5 тысячи рублей, то есть 15 евро. Гость отметил, что в Лондоне за такой обед он бы отдал 50 евро (примерно 4,5 тысячи рублей).

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Американский предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в понедельник, 9 июня, назвал «полной чушью» восприятие России в американской прессе и подчеркнул, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в страну.

— Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну <...> Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица, — отметил бизнесмен.

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Предприниматель и отец гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска Эррол Маск в Москве назвал президента Российской Федерации Владимира Путина впечатляющим и устойчивым человеком, который смог это доказать своей политикой. Об этом Маск-старший сказал на полях «Форума будущего 2050» в Москве.

Предприниматель также отметил, что хотел бы поучиться у Путина хорошему лидерству.

В интервью Going Underground Эррол Маск также заявил, что российский лидер демонстрирует последовательность и рациональность в управлении страной, которая исторически играет ключевую роль в мировой политике.

Отец Маска рассказал о конфликте сына с Трампом: «Они оба очень импульсивны»

Эррол отметил, что Путин уже долгие годы остается у власти, а его выступления наполнены «разумными и взвешенными идеями». Маск-старший также напомнил о вкладе России в мировую культуру и науку.

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск начал страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за работы в Белом доме. Об этом заявил отец бизнесмена Эррол Маск.

По словам родителя предпринимателя, тот считает ошибкой работу в администрации в составе команды президента США Дональда Трампа.

— На данный момент Илон склонен сказать, что он совершил ошибку, — передает слова Маска-старшего таблоид Daily Mail.

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