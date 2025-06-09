Активисты обновили портрет Цоя на Арбате

Активисты закончили работы по обновлению портрета музыканта Виктора Цоя на стене, которая находится на Арбате, передает корреспондент ТАСС.

Теперь портрет музыканта располагается выше, также на стене появились надписи со строчками из его песен. Саму стену активисты покрасили в светло-желтый цвет.

Как ранее рассказывала ТАСС одна из инициаторов работ Кристина Журавлева, участок стены был изменен по согласованию с управой Арбата. Остальную часть стены можно будет обновить после согласования с мэрией города, куда активисты планируют обратиться.

По словам Журавлевой, средства для работ они вместе с художниками собирали самостоятельно. Всего на работы потратили около 20 тыс. рублей, купив краски, кисти, грунтовку и другие материалы.

Стена Цоя находится на фасаде дома № 37 на Арбате, который выходит в Кривоарбатский переулок. Стена стала народным мемориалом Виктору Цою. Первые надписи появились 15 августа 1990 года в день гибели музыканта: "Сегодня погиб Виктор Цой", а следом - ставшее культовым "Цой жив".