В ГУМе проходит День Мороженого

В столичном ГУМе сегодня народу - не протолкнуться. Ощущение, что на День мороженого - ежегодную акцию, ставшую традиционной в главном универмаге столицы на Красной площади, - съехалась вся Москва. Да это и понятно, ведь мороженое - такой же символ ГУМа, как и его знаменитый фонтан в центре первого этажа. К тому же, нынешний День мороженого посвящен легендарному "Артеку", которому исполнилось 100 лет!

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Посетители могут увидеть редкие архивные фотографии, артефакты и узнать, как живет "Артек" сегодня. В честь его юбилея при покупке эскимо в праздничных киосках сотрудники ГУМа дарят посетителям мороженое "Артек", специально привезенное из Крыма.

Выбор же мороженого - широчайший. Помимо эскимо, на прилавках 17 точек продаж пломбира и крем-брюле, которые производятся по сохранившимся рецептам с 1954 года - именно тогда в ГУМе начало продаваться мороженое. Для кого-то этот вкус - память о детстве, для кого-то - напоминание о студенчестве и первых свиданиях, или незабываемое воспоминание о первой поездке в Москву…

За эти годы появилось множество и новых сортов мороженого, и судя по опросу корреспондента "РГ", они тоже уже нашли своих поклонников. Вот стоят два подростка Михаил и Алексей со стаканчиками в руках. Спрашиваю, какое мороженое в ГУМе вам нравится больше всего? "Шоколадное!", - не сговариваясь, отвечают парни. "А мне - арбузное!" - включается в разговор Диана, у Татьяны - фисташковое, у Даниила - вишневое…

Жалко только, что этот вопрос мне не удалось задать знаменитому шеф- повару и блогеру Константину Ивлеву: очередь желающих сфотографироваться с ним выстроилась чуть не до Мавзолея Ленина…

Впрочем, приду на День Мороженого в ГУМе в будущем году. Может быть, больше повезет? Тем более, что повезло и сегодня - где еще в Москве за 100 рублей съешь два мороженых, как я сегодня - эскимо и пломбир в стаканчике в подарок?