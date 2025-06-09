Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом и анаплазмозом в Москве

Заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве не превышает средних многолетних значений, а случаев инфицирования гранулоцитарным анаплазмозом не выявлено. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в пресс-службе столичного отделения Роспотребнадзора.

По словам представителей ведомства, профильные специалисты обработали городские парки и скверы специальным средством против клещей. Кроме того, эксперты мониторят территорию Москвы на наличие этих паразитов.

— Вместе с тем при посещении лесопарковых зон рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным маршрутам, — передает официальный сайт отделения Роспотребнадзора по Москве.

При этом в Подмосковье примерно у 100 человек, сдавших анализ после укуса клеща, выявили возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие симптомы у этого заболевания и можно ли от него умереть.

При этом в сезон активности клещей многие пытаются справиться с их укусами самостоятельно, используя примитивные народные методы: смазывают место укуса маслом или вытягивают клеща. Однако такие способы удаления могут быть опасны для здоровья. Как не стоит удалять клещей, «ВМ» выясняла с инфекционистом Еленой Мескиной.