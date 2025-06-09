ЦППК запустила в пригородных поездах трансляции новостей на экране

Мультимедийный информационный центр «Известия» и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) договорились об информационном сотрудничестве. Теперь пассажиры современных поездов Казанского направления смогут смотреть специально подготовленные видеоролики телеканала, освещающие главные события прошедшей недели.

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Пассажиры пригородных экспрессов Рязанского направления смогут узнавать о последних событиях в городе, а также новости культурной, социально-экономической жизни России и мира.

— ЦППК — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик страны. В прошлом году мы перевезли более 604 млн пассажиров, для многих из которых поездка — это не просто перемещение из одной точки в другую; современный пассажир даже в дороге старается оставаться в курсе последних событий и новостей. Познавательный и новостной контент на экранах в вагонах экспрессов сделает проведенное в пути время полезным и интересным. Сочетание цветов, шрифты и длина кадра подбирались таким образом, чтобы информация воспринималась максимально комфортно, — отметила начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

Новостной контент телеканала «Известий» интегрирован в информационные системы поездов, следующих по маршрутам Москва — Раменское и Москва — Голутвин. Также пассажирам будут доступны познавательные ролики телеканала — «День. Век. Эпоха», которые расскажут зрителям о событиях, имевших место в тот или иной день истории.