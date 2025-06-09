ЦППК запустила в пригородных поездах трансляции новостей на экране
Мультимедийный информационный центр «Известия» и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) договорились об информационном сотрудничестве. Теперь пассажиры современных поездов Казанского направления смогут смотреть специально подготовленные видеоролики телеканала, освещающие главные события прошедшей недели.
Пассажиры пригородных экспрессов Рязанского направления смогут узнавать о последних событиях в городе, а также новости культурной, социально-экономической жизни России и мира.
— ЦППК — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик страны. В прошлом году мы перевезли более 604 млн пассажиров, для многих из которых поездка — это не просто перемещение из одной точки в другую; современный пассажир даже в дороге старается оставаться в курсе последних событий и новостей. Познавательный и новостной контент на экранах в вагонах экспрессов сделает проведенное в пути время полезным и интересным. Сочетание цветов, шрифты и длина кадра подбирались таким образом, чтобы информация воспринималась максимально комфортно, — отметила начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.
Новостной контент телеканала «Известий» интегрирован в информационные системы поездов, следующих по маршрутам Москва — Раменское и Москва — Голутвин. Также пассажирам будут доступны познавательные ролики телеканала — «День. Век. Эпоха», которые расскажут зрителям о событиях, имевших место в тот или иной день истории.