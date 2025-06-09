Назван срок окончания дождей в Москве

Дожди в Москве закончатся в начале текущей неделе. Срок возвращения сухой погоды в столицу назвал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с RTVI.

По словам синоптика, в понедельник, 9 июня, стоит ожидать повторения гроз и дождей, но менее сильных, чем накануне. Осадки придутся на вторую половину дня и вечер, также не исключено шквалистое усиление ветра. При этом температура может дойти до 28 градусов тепла.

«Это практически то же самое, что и было вчера, но интенсивность этих дождей будет несколько ниже. Вчера, например, в Подмосковье выпадало до 30 процентов, а во Внуково — до 70 процентов месячной нормы», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что 10 июня дожди в Подмосковье прекратятся, а температура опустится до 20-22 градусов тепла. Такие показатели на 1-3 градуса ниже климатической нормы для июня. Согласно прогнозам, похожая погода продержится в Москве вплоть до Дня России. Затем ливни вернутся в столицу.

Ранее обильные осадки в Московском регионе привели к подтоплению аэропорта Внуково.