На столичных вокзалах бесплатно раздают воду из-за жары

В столице сохраняется жаркая погода. На московских вокзалах, а также на станции «Тушинская» второго диаметра начали раздавать пассажирам бесплатную питьевую воду. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

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Воду можно получить на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

ЦППК предлагает москвичам и жителям столицы бесплатную воду с 14:00 до 17:00.

— Наши сотрудники будут ждать вас в местах отправления пригородных поездов, — передает Telegram-канал ЦППК.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что температура днем 9 июня достигнет отметки в плюс 28 градусов.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников подчеркнул, что при резком заходе в воду люди, нагревшиеся на солнце, могут потерять сознание или испытать судороги, а при длительном нахождении в воде на надувном матрасе или круге рискуют получить ожоги и солнечный удар.