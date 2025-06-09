Завершился крупнейший книжный фестиваль на главной площади страны

7 июня завершился 11-й Международный книжный фестиваль «Красная площадь». На главном событии книжной индустрии писатели и издатели презентовали самые интересные новинки, обсуждали проблемы отрасли, отмечали памятные даты и подводили итоги конкурсов и премий.

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Основными темами фестиваля стали 80-летие Победы и Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Именно поэтому особое внимание уделялось патриотической литературе и ее доступности для всех категорий читателей, а также развитию книгохранилищ по всей России.

— В нашей стране существует 40 тысяч школьных библиотек. После развала Советского Союза ими практически никто не занимался, книги устарели. Мы разработали план мер поддержки, которые необходимо осуществить до 2030 года, — рассказал председатель Российского книжного союза Сергей Степашин. — Мы подготовили и программу внеклассного чтения, куда входит историческая и художественная литература — произведения о Великой Отечественной войне и СВО.

В первый день работы фестиваля главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов представил на главной площади страны свой «этно-графический» роман «И тогда я взял лодку и уплыл оттуда навсегда», созданный совместно с художницей Ольгой Ионайтис. В центре сюжета — история последнего айна из рода Ка-с-Амура, представителя загадочной северной народности.

На главной сцене фестиваля к 120-летию Михаила Шолохова было представлено новое собрание его сочинений.

— Главной ценностью нового издания стала его близость к первоначальному тексту, — отметил правнук писателя Александр Шолохов. — Мы хотели сделать книгу полностью без купюр, как изъятых, так и вставленных со стороны цензуры.

Впервые за все время проведения фестиваля отдельный шатер был посвящен поэзии. В режиме нон-стоп здесь звучали произведения современных авторов и классиков. Множество произведений были посвящены событиям, происходящим на Донбассе, а среди авторов — участники боевых действий, ветераны СВО.

— По аналогии с названиями других литературных периодов после 2022 года начался, как я это называю, «кевларовый век» — расцвет поэтического творчества после начала СВО, — объяснила куратор Анна Ревякина. — Появилась большая тема и невероятное количество чувств, которые авторы выражают на бумаге, и фестиваль стал важной связующей нитью между поэтами, отражающими сегодняшний день, и читателями.

6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, состоялось вручение премии для молодых писателей «Лицей». Жюри под руководством писателя Андрея Аствацатурова выбрало лучшие работы из 2028 произведений. Лауреатами в номинации «Проза» стали Светлана Павлова за роман «Сценаристка», Анна Баснер за повесть «Последний лист», Анна Бабина за роман «Знаки безразличия». В номинации «Поэзия» награду получили Сергей Калашников, Юлия Крылова и Мария Затонская.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 400 издательств со всей России, от Калининграда до Владивостока представили более 100 тысяч книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. В программе приняли участие более 40 народов нашей страны. Более 600 событий, от автограф-сессий до театральных постановок, состоялось на 14 тематических площадках. На главной сцене фестиваля прошло 27 концертов и литературно-музыкальных постановок с участием ведущих артистов. Более 100 мероприятий состоялось на площадках для самых юных читателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ: