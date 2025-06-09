Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве на этой неделе

Первые летние дни подарили москвичам жару и сильные ливни, однако теперь погода успокоится. О том, когда она стабилизируется и чего ждать в ближайшее время, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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— Впереди нас ждет понижение температуры. Если сегодня еще такой относительно июльский день, правда, с дождями, грозами, <…> то завтра уже без осадков, грозовой фронт уходит на восток, и температура довольно хорошо проседает вниз. Это уже чисто июньские плюс 20–22 градуса в Москве и Подмосковье, — отметил он.

По словам синоптика, такая температура продержится до 12 июня. При этом в пятницу, 13 июня, снова начнется пора дождей, сообщает 360.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 11 июня в Москве начнется постепенное снижение температуры.

Шувалов ранее сообщал, что после прохождения пика жаркой погоды в Москве во вторник, 10 июня, ожидается похолодание до плюс 20 градусов. Он также отметил, что температура в водоемах Москвы приближается к оптимальной для открытия купального сезона.

Аналогичное мнение выразил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Несмотря на приятную прохладу, специалист посоветовал ограничить пребывание в воде до 6–11 минут.