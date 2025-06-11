Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

На этой неделе в Москве ожидается облачная погода. В ближайшие два дня будет сухо, но уже в четверг в столицу вновь вернутся дожди. Об этом в среду, 11 июня, сообщили на официальном портале мэра Москвы.

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11 июня синоптики прогнозируют потепление до 20–22 градусов.

В ночь на четверг, 12 июня, в некоторых районах возможны небольшие осадки. Днем температура составит 17–19 градусов, возможен кратковременный дождь.

В пятницу, 13 июня, дожди сохранятся, местами пройдут осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от 15 до 20 градусов. В субботу, 14 июня, станет немного прохладнее — до плюс 13–18 градусов, дожди продолжатся, передает сайт мэра столицы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подтвердил, что, хоть первые летние дни подарили москвичам жару и сильные ливни, теперь погода успокоится.

Шувалов ранее сообщал, что после прохождения пика жаркой погоды в Москве ожидается похолодание до плюс 20 градусов. Он также отметил, что температура в водоемах Москвы приближается к оптимальной для открытия купального сезона.