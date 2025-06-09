В Москве исчезнут заторы на ТТК

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) пропускная способность вырастет на 15–25%, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«С 2018 года ЦОДД работает над комплексной программой переразметки ТТК для безопасного и удобного движения. В ближайшие два года планируем завершить переразметку оставшихся участков: это позволит улучшить пропускную способность на 15–25% и минимизировать заторы на ключевой магистрали города», — отметил Максим Ликсутов.

Так, в рамках программы появится дополнительная полоса на внешней стороне перед Ленинградским проспектом, а также дополнительная полоса на внешней стороне перед Звенигородским шоссе. Также будет разделение трафика на внешней стороне в районе Зиловского бульвара.

До этого Максим Ликсутов заявил, что число дорожно-транспортных происшествий на МКАД уменьшилось на 34%. Такие показатели удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.