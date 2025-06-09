Москвичи свыше 117 млн раз воспользовались сервисами приложения "Моя Москва"

Москвичи с 2019 года воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" уже свыше 117 миллионов раз, сообщает столичный департамент информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

© Москва 24

За это время горожане скачали приложение свыше 7,8 миллиона раз. "Моя Москва" помогает платить по коммунальным счетам, передавать показания счетчиков, смотреть школьные домашние задания и расписание уроков, а также планировать досуг и жертвовать на благотворительность.

"По статистике, с начала этого года приложением ежемесячно пользовались в среднем 1,1 миллиона москвичей", – заявил заместитель руководителя департамента Борис Фролов.

Платежи являются одной из самых популярных функций. В приложении можно найти не только счета единого платежного документа, но и другие начисления, включая штрафы. В "Моей Москве" доступна функция одновременной оплаты всех имеющихся счетов.

Родители школьников смогут узнать, когда точно ребенок прибыл в школу, какие у него оценки по предметам. Для этого можно воспользоваться сервисом "Электронный дневник школьника". В приложении "Моя Москва" можно также записать своих детей в секции и кружки, оформить питание в школьной столовой и пополнить карту "Москвенок". Для молодых родителей пригодится сервис "Молочная кухня", где можно оформить питание для мамы и малыша.

Кроме того, в приложении москвичи смогут оформить заявку на вызов мастера, если что-то сломалось, а также попросить вывезти предметы в сервисе "Вывоз ненужных вещей". Последняя функция находится в разделе "Дом", в опции "Посмотреть каталог услуг".

Человек оставляет заявку в онлайн-режиме и дожидается звонка от оператора для согласования деталей услуги. В нужный день рабочие заберут подготовленные вещи. Предметы одежды и книги вывозят в объеме от четырех больших сумок или коробок, либо 8 пакетов обычного размера. Затем вещи перейдут на социальные площадки. Мебель и другие предметы направят на утилизацию.

С 2024 года горожанам стала доступна обновленная версия "Моей Москвы", где сервисы были объединены по тематическим разделам. При этом с главными новостями столицы можно ознакомиться в виде сторис на главной странице. Кроме того, в приложении улучшили алгоритмы поиска.

Авторизоваться в приложении можно при помощи учетной записи на портале mos.ru, добавив нужные сведения в личном кабинете. Гражданам предстоит указать код плательщика, номера лицевого счета и приборов учета электроэнергии и воды, чтобы оплачивать счета за квартиру. Можно указать номера свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения, чтобы получать уведомления о начислении штрафов.

С этого года в "Моей Москве" появился сервис "Мосбилет", позволяющий без наценок покупать билеты в городские учреждения, а также на некоторые площадки фестиваля "Лето в Москве". В таком случае показывать документы на входе не потребуется – можно лишь показать QR-код билета в приложении.

Ранее в этом сервисе ввели новую функцию "Покупай сейчас, заполняй потом". Это позволяет купить билеты сразу, не вводя необходимые данные. Он придет на указанную электронную почту и будет доступен в личном кабинете на mos.ru. Однако фамилию, имя, отчество и номер документа необходимо добавить не позднее чем за 3 часа до начала события, иначе билет аннулируют.