Стало известно о ситуации во Внуково после потопа

Аэропорт Внуково после потопа во время сильных дождей в Москве продолжил работу в штатном режиме. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из-за сложных метеоусловий четыре рейса в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик примерно в 18:00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы.

«Сейчас все службы аэропорта функционируют бесперебойно», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Непогода повредила кровлю в здании Внуково, что привело к подтоплению внутри терминала. Обрушившиеся на Москву осадки сопровождаются грозами и шквалистым ветром. Ранее синоптики предупредили, что в регионе существует угроза формирования смерчей.