Отец Илона Маска поразился чистотой Москвы и чудесными дорогами

Инженер, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск заявил, что поражен чистотой Москвы и чудесными дорогами. Об этом сообщается в СМИ.

«Это мой первый раз в Москву. Я очень злюсь на себя, что не бывал здесь раньше. Я всегда хотел посетить Москву, и только сейчас у меня появилась такая возможность. Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве. О городе говорят много всякого разного, но Москва сама по себе прекрасна. Что заинтересовало меня больше всего, что повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – сказал Маск.

Ранее в СМИ сообщалось, что отец Илона Маска приехал в Россию на форум института «Царьград».