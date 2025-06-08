В терминале московского аэропорта ливень хлынул из потолка

В одном из терминалом московского аэропорта Внуково из-за сильного ливня не выдержала гидроизоляция потолка, вода хлынула в зал. Видео публикует Telegram-канал «Москвач».

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«Водопад в терминале аэропорта Внуково в результате непогоды», — говорится в тексте.

На опубликованных кадрах видно как вода, стекающая водопадом через потолок, заливает пол здания.

Как уточняет Telegram-канал «Новости Москвы» вода пошла по терминалу А недалеко от 15 и 16 выходов. В настоящее время задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два в Санкт-Петербург и Нальчик.

Сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. На одном из роликов, снятых москвичами, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню.

По данным МЧС России, порывы ветра достигают 25 м/с. Кроме того, спасатели предупредили жителей и гостей столицы, что при таких погодных условиях существует вероятность образования смерчей.