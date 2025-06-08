В аэропорту Внуково во время ливня залило терминал

В аэропорту Внуково во время сильного ливня произошла протечка крыши — пассажиров встречает водопад, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

По словам очевидцев, поток воды пробил перекрытие возле выходов 15 и 16 в терминале A.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошло повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Представитель Росавиации Артём Кореняко рассказал, в свою очередь, что аэропорт Внуково в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде.

По его словам, специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в московском регионе на фоне непогоды.

Командиры четырех воздушных судов, летевших во Внуково, приняли решение «уйти» на запасные аэродромы, отметили журналисты.

По их данным, три рейса перенесли из Внуково на запасной аэродром Домодедово — один из Петербурга и два из Стамбула. Ещё один рейс, из Тюмени, направился на посадку в аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.