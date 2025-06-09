Синоптики предупредили о вероятности новых мощных дождей, гроз и граде в Москве

Погода в центре европейской части России на текущей рабочей неделе будет меняться на более прохладную, 13 июня Москву и Подмосковье накроют сильные дожди. Об этом MIR24.TV 9 июня рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в понедельник на северо-западе центрального федерального округа — в Твери, Ярославле — температура опустится до +21…+26 градусов, пройдут кратковременные дожди и грозы. Более интенсивные осадки и шквалистый ветер с грозами ожидаются в Московской, Калужской, Орловской, Брянской областях. Днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов. При этом на юго-востоке ЦФО — в Воронеже, Липецке — пока стоит жаркая погода, +30…+35 градусов. Дожди там пройдут во вторник, и только после них придет похолодание.

Синоптик отметил, что в Москве и области похолодание начнется раньше, сразу после интенсивных грозовых дождей в понедельник. Температура понизится до +20…+22, местами до +18…+20 градусов. Шувалов добавил, что «большой сюрприз» со стороны погоды стоит ожидать 12 июня, — с юго-востока начнет подниматься циклон.

«Он уже в четверг принесет достаточно сильные дожди в Воронеж, Липецк, Тамбов, а затем поднимется и к пятнице накроет дождями Владимир, Иваново, Москву, Подмосковье и захватит даже западную часть ЦФО», — сказал собеседник телеканала.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе средняя температура на текущей рабочей неделе будет на один-два градуса ниже нормы.