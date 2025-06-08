МЧС России в воскресенье, 8 июня, предупредило жителей столицы о вероятном ухудшении погоды в ближайшее время. По данным ведомства, в Москве возможны сильный ливень, гроза, крупный град и порывы ветра до 25 метров в секунду.

Также отмечается вероятность образования смерчей. Спасатели призывают горожан быть осторожными, избегать нахождения под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

— В ближайший час с сохранением до 21:00 8 июня местами по Москве ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе — шквалистое усиление ветра с порывами 20–25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей, — говорится в сообщении.

МЧС Москвы предупредило о неблагоприятных погодных условиях 8 июня

Ранее стало известно, что в столичном регионе 8 июня ожидается переменная облачность, днем и вечером пройдут дожди с грозами. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов.

До этого Гидрометцентр сообщил, что с 7 по 10 июня в Москве объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщал, что после прохождения пика жаркой погоды в Москве во вторник, 10 июня, ожидается похолодание до плюс 20 градусов.