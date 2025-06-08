В двух аэропортах Московской области ввели временные ограничения

По данным телеграм-канала SHOT, временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский — предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.

© Московский Комсомолец

Воздушные гавани не отправляют и не принимают рейсы.

В период с 23:00 мск 7 июня до 07:30 мск 8 июня над регионами России дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.