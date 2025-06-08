Собянин представил программу мероприятий ко Дню молодежи

В Москве готовятся к проведению Дня молодежи, в рамках которого мероприятия пройдут на 250 площадках по всему городу, включая проект «Лето в Москве». Об этом в воскресенье, 8 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, центральным событием станет фестиваль «День молодежи», который состоится 28 и 29 июня на Болотной площади, где будет организована «Молодежная точка». Собянин отметил, что фестиваль ежегодно привлекает участников не только из Москвы, но и из других регионов и стран.

Как уточнил мэр, программа фестиваля будет посвящена темам карьеры, креатива, спорта, личностного развития, волонтерства и патриотизма. Гостей ждут лекции, мастер-классы, ярмарка вакансий, встречи с экспертами, спортивные соревнования, тренировки, практические занятия и выступления известных артистов. Кроме того, в рамках праздника состоятся акустический концерт и летний Кубок молодежи Москвы по КВН, говорится в его Telegram-канале.

«Лето в Москве» продлится до 7 сентября. За это время для москвичей и гостей столицы заработает более 400 площадок в разных районах города.