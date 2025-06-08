ВДНХ примет участников IV Московского джазового фестиваля

С 10 по 14 июня на ВДНХ в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет IV Московский джазовый фестиваль. На сцене у фонтана «Дружба народов» выступят лучшие джазовые коллективы страны и лауреаты конкурса молодежных ансамблей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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10 июня гостей ждут квартет Михаила Варенова, Yur’ski Band, LK Big Band, Евгений Ранг и биг-бенд Академии имени Маймонида.

11 июня на сцене выступят Анастасия Капрельян, трио Михаила Марышева, «Киты и звезды», оркестр из Магнитогорска и The Betty Boop Lovers.

12 июня в День России — концерты от Jazz Time, Funk Power, Nova Impulse, Дарьи Уфимцевой и других, завершит вечер квартет Олега Бородина с Викторией Кауновой. 13 и 14 июня — Blaze, Алиса Диккерт, коллективы «Безнот», «Квартал», Five-Way Close, Вероника Петросян, Дмитрий Мосьпан и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

До 8 июня москвичи и гости столицы могут посетить девятый фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». 8 июня коллектив «Парабазис» сыграет интерактивный спектакль «Остров Буян», а группа Goroda исполнит популярные хиты.