Москвичей предупредили об опасных явлениях

На Московскую область в ближайший час обрушится гроза с мощными ливнями, градом и сильным ветром. Об опасных явлениях предупредили жителей столичного региона в управлении МЧС.

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По словам спасателей, неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до 21 часа понедельника, 9 июня. При грозе порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, уточнили в ведомстве.

Жителям Московской области посоветовали по возможности оставаться дома, не передвигаться на машине во время ливня, не прятаться под одиноко стоящими деревьями и убрать с балконов все вещи.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предсказал, что дожди в Москве закончатся после 10 июня. Температура воздуха при этом понизится до 20-22 градусов тепла. Такие показатели на 1-3 градуса ниже климатической нормы для июня.