В Москве обустраивают воркаут-площадки возле спорткомплексов

В рамках нового стандарта спортивных объектов в столице обновляют территории спорткомплексов. Особое внимание уделено реконструкции и строительству площадок для воркаута, которые предназначены для тренировок с собственным весом. Основное оборудование площадок — турники, брусья, рукоходы, шведские стенки и скамьи для пресса. Это станет отличной заменой фитнес-клубам и тренажерным залам.

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Кроме того, на воркаут-площадках уложено специальное травмобезопасное резиновое покрытие. Есть также велопарковки, скамьи для отдыха, зоны для занятий командными видами спорта, а также детские тренажеры, горки и лабиринты.

«Воркаут-площадки пользуются популярностью у жителей района. Приятно наблюдать, что вместе тренируются и подростки, и взрослые люди, которые общаются и даже дружат. С каждым годом спорт становится все ближе и ближе. Здорово, что теперь каждый желающий может заниматься спортом рядом со своим домом, в парках и спортивных комплексах Москвы», — сообщил Александр Рвачев, тренер ГБУ «Мосспортобъект».

В 2024 году во время работ по благоустройству территории около спортивных комплексов «Ясенево» (улица Вильнюсская, дом 6, корпуса 1 и 2) и «Москворечье» (улица Лестева, дом 3, строение 1а) были установлены современные площадки, которые открыты для всех желающих.

Заниматься воркаутом можно бесплатно в разных районах Москвы и на территориях спортивных комплексов «Садовники», «Россошанский», «Дельфин», «Курьяново», а также стадиона «Авангард» и Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина. Для детей и взрослых на стадионе «Авангард» есть группы воркаута в секциях столичного Департамента спорта. Записаться можно через раздел «Сервисы» на портале «Московский спорт».

Воркаут-зоны стали актуальным элементом благоустройства территорий спортивных комплексов, благодаря этому спорт становится доступнее для всех москвичей, независимо от возраста, пола и уровня подготовки.

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