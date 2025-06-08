По информации синоптиков Гидрометцентра, 8 июня с 10:00 до 21:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами возможны ливень и гроза. В отдельных районах не исключены град, а также порывы ветра до 17 метров в секунду. Московское управление МЧС призывает соблюдать меры предосторожности в неблагоприятную погоду.

Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Особую осторожность следует проявлять вблизи строек, линий электропередачи и водоемов.

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В Telegram-канале МЧС Москвы призвали в экстренных ситуациях звонить по телефонам 101, 112 или на горячую линию столичного ГУ МЧС.

До этого Гидрометцентр сообщил, что с 7 по 10 июня в Москве объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето в Москве будет относительно теплым, но не жарким. Он добавил, что температура воздуха в июне ожидается умеренной, с небольшим избытком дождей.