Детеныш островной куфии родился в Московском зоопарке

В террариуме Московского зоопарка появился детеныш островной куфии — вида ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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Эти змеи могут быть травянисто-зеленого, голубого или желтого цвета. Родители и новорожденный пока находятся в служебных помещениях. Посетители могут увидеть представителей этого вида в павильоне «Хижина змеелова» на старой территории зоопарка.

— Малыши появляются на свет небольшого размера, около 15 сантиметров длиной. Поначалу новорожденный детеныш, чей пол пока неизвестен, питался маленькими лягушками, позже он начнет питаться грызунами, — поделилась Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Островная куфия, как и другие ямкоголовые змеи, обладает уникальным парным органом чувств — термолокатором, расположенным между ноздрями и глазами. С его помощью змеи находят добычу, такую как мелкие млекопитающие и птицы, в ночное время и в сумерках. Термолокатор способен улавливать разницу в температуре менее 0,2 градуса, передает официальный портал мэра Москвы.

В начале лета в зоосаде произошло еще одно пополнение — два детеныша альпака появились на свет 7 июня.