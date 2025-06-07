В Москве наградили победителей конкурса "Расскажи миру о своей Родине"

Церемония награждения победителей VII международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине" прошла в Москве на площадке национального центра "Россия". Награды получили порядка 60 детей, подростков и взрослых участников из 22 российских регионов и 21 страны.

Для участия в конкурсе было отобрано более 7,4 тыс. работ детей, подростков и молодежных коллективов из 89 российских регионов и 54 стран.

"Здравствуйте прекрасный, замечательный зал, наполненный одним чувством, которое соединяет каждого из нас. Это чувство - любовь к родной земле, любовь к родному краю. Это то чувство, которое нас согревает всегда. Это то чувство, которое говорит о том, что у каждого из вас есть место силы", - сказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева, открывая церемонию вместе с президентом АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи", организатором конкурса Екатериной Аверкиевой.

Специальная номинация

Среди номинаций в этом году фигурирует специальная - "Защитник нашей Родины", победителем которой стал мальчик из Краснодарского края. Победителем специальной номинации "За рассказ о Родине, согревающий сердца" стал мальчик также из Краснодарского края.

Кроме того, в конкурсе представлена специальная номинация "С любовью к новой Родине - России" депутата Госдумы, почетного члена жюри Марии Бутиной.

"Это номинация для тех деток, которые приехали к нам из стран дальнего зарубежья, которые приехали со своими семьями, и теперь они здесь с нами, часть нашей большой великой страны, - пояснила Бутина. - Они очень старались".

Среди победителей номинации - мальчик - переселенец из США и мальчик-переселенец из Франции.

Кроме того, среди иностранных участников в номинации видеоролик "Расскажи миру о своей Родине" среди участников в возрасте до 7 лет победителями стали дети из Монголии.

Организатором конкурса выступает АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке МИД России, Россотрудничества, Роспатриотцентра, национального центра "Россия", Движения Первых, "Юнармии", Росдетцентра, фонда "Русский мир", Национальной родительской ассоциации и МПГУ.