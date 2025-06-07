В предпрофессиональных классах Москвы обучались около 44 тыс. школьников

Около 44 тыс. московских школьников обучались в предпрофессиональных классах столичных школ в 2025 году. Почти 24 тыс. десятиклассников освоили профессию в 42 колледжах столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Ребята осваивали программы по единому стандарту "школа - колледж - вуз - индустриальный партнер", внедренному в 2023 году. Он позволяет углубленно изучать профильные предметы и осознанно подойти к выбору профессии, получая практический опыт еще до поступления в вуз", - отметил Собянин.

Как сообщается, для знакомства школьников со специальностями было организовано больше 2,1 тыс. экскурсий в больницы, поликлиники, подстанции скорой помощи, высокотехнологичные производства, редакции СМИ и ИТ-компании, свыше 450 встреч с экспертами из разных сфер, больше 420 бизнес-тренингов и семинаров.

Ученики работали над проектами и исследованиями на базе 53 вузов и научных организаций. Разработки были представлены на олимпиадах и конкурсах, часть проектов стали победителями.

"Почти 24 тысячи десятиклассников освоили профессию в 42 столичных колледжах - от чертежника-конструктора до младшей медсестры по уходу за больными", - добавил мэр.

В результате освоенной программы школьники приобрели ценные навыки, которые обязательно пригодятся при обучении и во время трудоустройства, уточнил Собянин.