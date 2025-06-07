В Москве 8 июня пройдет Красочный забег

В воскресенье в Москве в 11-й раз состоится самый массовый фан-забег страны - Красочный забег. 8 июня участники преодолеют 5 км через три зоны со специальными красками. В 2025 году Красочный забег станет частью Фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов", организованного Департаментом спорта города Москвы и Московским спортом. Сам забег пройдет при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

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В этом году, по информации организаторов, на старт забега планируют выйти более 10 000 бегунов. Примерно 49,5% - попробуют себя в таком формате впервые: из них 50,5% ранее не принимали участие в мероприятиях Бегового сообщества, еще 49,5% новичков уже попробовали себя в забегах серии, но на старт Красочного забега не выходили.

Место проведения забега в этом году изменится. Старт будет расположен недалеко от спортивного комплекса "Олимпийский", а финиш - на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью.

"Из года в год мы стремимся сделать бег доступным для как можно большего числа людей. Красочный забег давно перерос формат обычного спортивного мероприятия - это настоящий праздник, который часто становится началом большой любви к бегу. Кто-то приходит поболеть за друзей, кто-то решается на первую тренировку, а для многих это первая в жизни официальная дистанция. В 2025 году мы делаем новый шаг - Красочный забег станет частью Фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов", организованного Департаментом спорта Москвы и Московским спортом. Это позволит нам охватить еще более широкую аудиторию и вдохновить больше людей на спортивные достижения. Ведь бег - это не только про спорт, он может быть разным, и на Красочном забеге он всегда про радость и яркие эмоции", - рассказал директор Красочного забега и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Красочный забег - единственный старт Бегового сообщества, на котором не используются чипы хронометража, а результаты фиксируются только у трех первых мужчин и женщин. Здесь живые эмоции и хорошее настроение ценятся больше рекордов, а вместо спортивных достижений участники соревнуются в креативе: бегуны ежегодно выходят на старт в необычных костюмах. Самых творческих участников по традиции организаторы отмечают памятными подарками.

Чтобы принять участие, в день старта с 8:00 до 10:15 участникам необходимо сфотографироваться и отметиться у волонтеров рядом с инфокубом на Цветном бульваре - они зафиксируют стартовый номер и наряд. Организаторы отберут топ-9 самых необычных нарядов в каждой из категорий, а дальше участников ждет голосование в официальном Telegram-канале Бегового сообщества. По итогам финального народного голосования награды получат по три участника в индивидуальном и парном зачетах, в групповом же отметят одну команду.