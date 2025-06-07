Столичные компании наращивают выпуск детской одежды и аксессуаров

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Сегодня более 340 предприятий легкой промышленности выпускают в столице широкую линейку продукции для детей всех возрастов. В их ассортименте школьная и спортивная форма, домашняя, повседневная одежда, а также большой ассортимент аксессуаров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— Столичные компании легкой промышленности обеспечивают рынок качественной и современной продукцией для детей всех возрастов — от новорожденных до школьников. Предприятия регулярно расширяют свой ассортимент и наращивают объемы производства, в чем им помогает город. Например, в январе — апреле 2025 года в Москве более чем на 86 процентов увеличился выпуск одежды для детей младшего возраста и аксессуаров из текстильных материалов, — отметил Анатолий Гарбузов.

Производством детской одежды премиального качества занимается компания «Л.А. Проджектс». Предприятие выпускает футболки, тельняшки, лонгсливы, майки, свитшоты, худи, бомберы, брюки, спортивные костюмы, платья, сарафаны и другую одежду. В 2024 году компания изготовила около 10 тысяч единиц продукции, что на шесть процентов превышает показатели 2023-го. В планах на 2025-й – расширить ассортимент и вывести на рынок линейку детских головных уборов, верхней одежды и другой продукции.

Компания «ЭлЭмСи» изготавливает продукцию для самых маленьких – пеленки, ползунки, боди, кофточки, чепчики, а также пинетки, косынки и другие изделия для новорожденных. Для детей от года компания изготавливает футболки, платья, свитшоты и худи. В минувшем году компания выпустила около 11 тысяч единиц продукции – на 10 процентов больше результатов 2023-го. В ближайшее время ассортимент бренда пополнится пижамами, лонгсливами и другой продукцией.

Компания «Старт» с 1957 года выпускает в столице детскую и подростковую одежду, а также школьную форму с высокими гигиеническими и эксплуатационными свойствами.

— Почти 70 лет мы развиваем и совершенствуем производство на территории Москвы, изготавливая востребованную одежду для детей и подростков. В ассортименте представлены пиджаки, жилеты, брюки и костюмы, рубашки, юбки, блузки, куртки и другие изделия. Сегодня нашу одежду носят учащиеся более тысячи школ столицы, — отметил руководитель компании Лев Арутюнов.

В свою очередь компания FANCY ARMOR выпускает в Москве аксессуары для путешествий. Для детей предприятие изготавливает дождевики, которых в 2024 году было произведено более 4,7 тысячи, что составляет порядка 12,5 процента от всего производимого ассортимента одежды и аксессуаров.