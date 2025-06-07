В Москве усилили патрулирование городских водоемов из-за жары

Столичные спасатели приступили к усиленному патрулированию Москвы-реки и городских водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий из-за жары. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в выходные температура воздуха в дневные часы может достигать 30 градусов. В связи с этим спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - сообщил Бирюков.

Как сообщается, в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, 2 - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. В комплексе городского хозяйства столичной мэрии добавили, что под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды.

Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 100 человек. Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.