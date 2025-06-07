Электробусы вышли на маршруты С216 и С263 на западе и в центре Москвы

Новые экологичные маршруты начинаются у стадиона «Лужники»: электробус С216 идет до станции метро «Краснопресненская», а С263 — до станции метро «Раменки».

Столица активно развивает наземный городской транспорт. С 2018 года на смену автобусам приходят электробусы российского производства, благодаря чему воздух становится чище, а поездки пассажиров — комфортнее.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в Центральном и Западном административных округах станет еще больше экологичных средств передвижения. Сегодня электробусы вышли на маршрут С263, а с понедельника начнут обслуживать маршрут С216 —электробус курсирует только по рабочим дням. Маршруты проходят у девяти станций метро и Московского центрального кольца и охватывают районы Арбат, Пресненский, Хамовники, Дорогомилово и Раменки. Всего на них будут курсировать шесть машин.

«Мы продолжаем расширять электробусную сеть, как поручил Сергей Собянин. Теперь в двух округах столицы пользоваться наземным транспортом станет еще комфортнее. Новые экологичные маршруты начинаются у стадиона “Лужники“: электробус C216 идет до станции метро “Краснопресненская”, а C263 — до станции метро “Раменки”», — добавил Максим Ликсутов.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00.

Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 километров до 80–90. При этом вес машины остался прежним.

Новый транспорт оснащен современными сервисами. Машины оборудованы системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне, USB- и Type-C-портами для зарядки смартфонов, медиаэкранами с актуальной информацией о следующих остановках. В салоне есть откидная аппарель, кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров. С 2024 года на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в Москве появится еще больше электробусных маршрутов. Сегодня свыше 2350 электробусов обеспечивают работу более 200 маршрутов.

Такой транспорт обслуживают по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи в парки Мосгортранса компании-производители самостоятельно контролируют исправную работу техники.

За 2024 год в городе организовали более 70 электробусных маршрутов, в столицу поставили свыше 800 инновационных машин. С начала 2025-го появилось еще более 20 таких маршрутов. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электрическую тягу.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России.

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