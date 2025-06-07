«Лето в Москве» представляет новые экскурсионные маршруты по историческим местам

В рамках акции «Дни исторического и культурного наследия», проходящей в этом году как часть проекта «Лето в Москве», для жителей и гостей столицы организованы три пешеходных экскурсионных маршрута, посвященных объектам культурного наследия, а также концерт.

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В районе станции метро «Чистые пруды» пройдут два экскурсионных маршрута, позволяющие погрузиться в атмосферу исторических переулков и архитектурного наследия. Первый маршрут, «Атмосфера Чистых прудов», проведет участников по тенистым бульварам и заповедным переулкам, где можно увидеть особняк Высоцких, дом Рериха, Дом съездов Наркомпроса, а также здания, связанные с именами Эдуарда фон Беренса, Отто Листа и Надежды фон Мекк.

Второй маршрут, «Музыкальный пульс Чистых прудов», познакомит гостей с музыкальной историей района. На Сретенском бульваре расскажут о знаменитом танго «Утомленное солнце», у памятника Владимиру Шухову — о его музыкальных предпочтениях, а на Чистопрудном бульваре — о значении музыки для творческой интеллигенции. Завершится экскурсия у знаковых архитектурных объектов, таких как дом страхового общества «Россия», доходный дом Строгановского училища и чайный дом Перлова.

Третий маршрут стартует у фонтана Витали на Театральной площади и пройдет по Никольской и Мясницкой улицам, демонстрируя разнообразие архитектурных стилей — от модерна гостиницы «Метрополь» до конструктивизма здания Центросоюза. Участники узнают историю дворянских усадеб Черткова и Солдатенкова, а также доходных домов Мишина и Нилуса.

Завершится программа интерактивным перформансом «Чайковский. Квиз» в усадьбе Барышникова, где юные артисты представят музыкально-балетные загадки по мотивам произведений великого композитора.

— Мы постарались сделать программу мероприятия насыщенной, но в то же время спокойной и расслабленной. Участники смогут не только узнать историю столичных памятников архитектуры, но и побывать на концерте, приуроченном к юбилею великого русского композитора Петра Чайковского, — цитирует руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова сайт мэра Москвы.

В течение предстоящих трех месяцев будут проходить тысячи разнообразных мероприятий для жителей и гостей столицы.