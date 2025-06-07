Лучшего водителя трамвая определили в Москве

В Москве был определен лучший водитель трамвая, им стала Ольга Канушкина из Октябрьского трамвайного депо. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— В Краснопресненском трамвайном депо прошел финал ежегодного городского конкурса «Московские мастера». За звание лучшего водителя боролись 10 финалистов из пяти трамвайных депо столицы, — говорится в Telegram-канале департамента.

Соревнования состояли из двух этапов: экзамена на знание теории и практических навыков вождения. Водителей проверяли на чувство скорости, габаритов и правильность действий при работе на линии.

В итоге золото завоевала Ольга Канушкина из Октябрьского трамвайного депо, серебряным призером стал Петр Карасев, водитель трамвайного депо имени Баумана, а бронзу получила Вера Моисеева, представляющая Краснопресненское трамвайное депо, говорится в публикации.

Летом прошлого года житель Петербурга вошел в число лучших водителей такси России. В соревнованиях в Казани приняли участие 32 победителя региональных этапов конкурса. Один из этапов конкурса был посвящен практическим навыкам, включая заезды в формате дуэлей. Участники выполняли различные упражнения, такие как параллельная парковка, повороты на 90 градусов и другие.