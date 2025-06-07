В рамках «Лета в Москве» на Тверском бульваре открылись модные магазины

Там пройдут лекции, творческие мастерские, уроки флеш-макияжа, прямые эфиры и консультации с визажистами.

© Е. Самарина. Mos.ru

На Тверском бульваре продолжается работа летнего клуба «Москва» — одной из центральных площадок проекта «Лето в Москве». Здесь на протяжении сезона действует целая экосистема городских развлечений: проводятся спортивные занятия, интеллектуальные турниры, мастер-классы, обустроена зона отдыха. Важное место занимают модные поп-ап-магазины, в которых представлена продукция российских дизайнеров и бьюти-брендов.

С учетом лучших международных практик и московского ритма жизни в летнем клубе «Москва» реализовали формат поп-ап, при котором магазин или пространство появляются на короткий срок и ориентированы на прямой контакт с аудиторией. Такой формат за последние годы стал популярной моделью поддержки локальных брендов. Ввиду того, что поп-ап-магазины работают ограниченное время, каждое посещение становится уникальным.

На площадке открыты два круглых павильона площадью по 50 квадратных метров. Здесь каждые две недели на протяжении лета сменяются 14 брендов-участников, в числе которых как признанные российские марки, так и новые дизайнерские проекты.

Один из поп-ап-магазинов в течение первой недели полностью отдан под бьюти-направление — для полноценной витрины Елены Крыгиной и ее команды. Создательница одного из самых узнаваемых косметических брендов страны подчеркнула важность разумного подхода к уходу и макияжу.

«Я за продукты, которые выполняют от трех до 10 функций в зависимости от цвета. Макияж не должен быть марафоном. Важно сбалансировать усилия и делать то, что действительно работает», — отметила предпринимательница.

Посетители открывшихся магазинов могут не только протестировать продукты, но и узнать, как быстро привести себя в порядок, сэкономив время без ущерба для качества. На площадках пройдут лекции, творческие мастерские, уроки флеш-макияжа, прямые эфиры и консультации с визажистами.

Елена Крыгина считает, что люди некоторое время назад полагали: импортное — это хорошее. Сейчас этого почти нет, но в период резкой смены рынка ощущение присутствовало. Предпринимательнице повезло в том, что изначально был создан российский бренд. Отечественные производители и компании быстро включились в процесс и вернули производство на высокий уровень.

Второй павильон сейчас занимает российский бренд с ироничным подходом к моде и популярными коллекциями. Центральным элементом стала инсталляция с подушками в стиле фирменной футболки. Гостей поп-ап-магазина ждут стильные фотозоны, знакомство с бестселлерами и живая атмосфера творчества.

Проект поп-ап-магазинов — важная часть всей архитектуры летнего клуба «Москва». Здесь гармонично сочетаются шопинг, образование и культура местных производителей. Каждый бренд, представленный в павильонах, работает не только с товаром, но и с идеей о стиле, устойчивом потреблении, самоощущении. Это возможность не просто сделать покупку, а по-новому взглянуть на повседневные ритуалы ухода и выбора одежды.

Помимо поп-ап-магазинов, на Тверском бульваре более десятка спортивных пространств, в том числе площадки для пиклбола, крокета, шахматных турниров, а также скалодром и автосимуляторы. В зоне отдыха размещены шезлонги, открытый лекторий, где проходят встречи с экспертами в области моды, здоровья и красоты.

Летний клуб «Москва» открыт ежедневно с 1 июня по 7 сентября. Программа постоянно обновляется, а поп-ап-магазины каждые две недели знакомят гостей с новыми именами. Это уникальная возможность почувствовать пульс современной российской моды и красоты — без спешки и с удовольствием. Вход свободный.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

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