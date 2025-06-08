Около 70 процентов месячной нормы осадков выпало в районе Внуково

Около 54 миллиметров осадков в воскресенье, 8 июня, выпало в столичном районе Внуково, что составляет порядка 70 процентов от месячной нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По словам эксперта, в отдельных районах города также выпало от 15 до 34 процентов от июньской нормы осадков. Специалист предупредил, что уже в ночь на понедельник, 9 июня, после обильных дождей на столичный регион опустятся туманы с видимостью порядка 500–800 метров.

— С восходом солнца туманы рассеются, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ предупредило, что с вечера 8 мая до утра 9 июня в Москве ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град и порывистый ветер с вероятностью формирования смерчей.

Непогода обрушилась на столичный регион 8 июня. До конца дня в Москве шел очень сильный дождь и град. Аналогичная ситуация была в Подмосковье. Среди прочего на видео попал момент удара молнии в Останкинскую телебашню.

Представители МЧС РФ также предупреждали жителей столицы об ухудшении погоды и возможном образовании смерчей. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что это связано с атмосферной неустойчивостью.