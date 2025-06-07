Два детеныша альпаки родились в Московском зоопарке. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в пресс-службе организации.

В мае в Альпака Парке Московского зоопарка родились два детеныша — самец и самка. Девочка стала первой самкой, появившейся на свет в этом подразделении, которое открылось летом 2024 года на Новой территории Детского зоопарка.

Мальчик родился 6 мая. Его матерью стала альпака Касабланка породы уакайа, а отцом — самец Берберис. Сотрудники называют Касабланку ласково Кася, отмечая ее заботу о детеныше и стремление держать его подальше от посторонних. Сам малыш отличается добрым и застенчивым характером, предпочитая оставаться рядом с матерью.

Девочка появилась на свет 12 мая. Ее родителями стали альпака Дисентра редкой породы сури и самец Блэки. В отличие от своего сородича, она проявляет активность и интерес к людям с первых дней жизни, стремясь к контакту.

Пока детеныши питаются исключительно материнским молоком, поэтому их нельзя угощать морковкой или другими лакомствами. Посетители могут увидеть их в одном из вольеров Альпака Парка.

— В ближайшее время будет проводиться выбор имен для новорожденных и народное голосование, — передает Telegram-канал Московского зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке случилось еще одно пополнение: с интервалом в несколько дней родились два детеныша сычуаньского такина. Посетители Московского зоопарка могут увидеть детенышей на экспозиции «Копытный ряд» на Новой территории.