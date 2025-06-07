Москвичам рассказали о старте купального сезона

Жителям Московского региона можно открывать купальный сезон уже в выходные. Вода прогреется до плюс 18-20 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Июнь в Центральной России стартовал с умеренного тепла, указал специалист. По последним данным, температура воды в Москве-реке у Звенигорода достигла плюс 18 градусов. В понедельник впервые в сезоне температура станет выше плюс 30 градусов, так что уже в выходные жителям столичного региона можно открывать купальный сезон. Температура воды в реках и озерах достигнет нижнего предела комфорта: плюс 18-20 градусов, указал Тишковец.

До этого специалисты признали семь зон с купанием в Москве пригодными для отдыха жителей. На сайте столичного управления Роспотребнадзора сказано, что искупаться можно в следующих местах: озеро Белое, озеро Черное, Школьное озеро, Тропарево, Мещерское, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3. Левобережье, пляж «Динамо» и Головинские пруды допущены к эксплуатации как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием стандартам качества воды и песка.

Синоптик Татьяна Позднякова прогнозировала теплое лето в столице. Средняя месячная температура воздуха составит 17,4 градуса тепла.