Грозы прогремят в столичном регионе во второй половине субботы, температура воздуха будет доходить до +28. Такой прогноз дал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог рассказал, что сегодня столичный регион будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона. Он активно прогреет воздушные массы и обеспечит «более интенсивные процессы конвекции».

«Это станет причиной формирования очагов кучево-дождевых облаков, которые местами прошумят короткими дождями, а во второй половине дня прогремят грозами», — рассказал Леус.

По его словам, в городе воздух прогреется до +26…+28°, в области будет +24…+29°. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что около нормы.

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В воскресенье также ожидаются грозы, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью +14…+16°, днём +27…+29°.