Синоптик предупредил москвичей о грозах в выходные

Синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время Москву может накрыть ураган.

«Впервые слышу. Грозы дают. Местами, как во время дождей, грозы по Москве и под Москвой. Во время грозы может ветер усиливаться. Но не до таких значений, а до 13-15 метров в секунду. Но в целом очень теплая погода с отдельными кратковременными дождями и грозами», – рассказал Шувалов.

Он отметил, что погода останется жаркой, температура воздуха будет колебаться в районе +25...+27 градусов, однако до отметки +30 не дотянет.

Также, по словам Шувалова, вода в Москве-реке будет теплее, чем на морском побережье в Сочи, поэтому желающие смогут искупаться в специально отведенных для этого местах.

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