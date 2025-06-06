Лучшего социального работника выбрали в Москве

Финал конкурса «Московские мастера» по профессии «Социальный работник» состоялся в столице. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

«В этом году более 300 специалистов боролись за звание лучшего специалиста. <…> По результатам прохождения всех этапов конкурса жюри определило трех победителей. Лучшим социальным работником города стала Мария Титинкина, сотрудник научно-практического геронтопсихиатрического центра «Социальный дом имени Кербикова». Второе место завоевала Юлия Никитина, представитель социального учреждения «Мой социальный помощник» Юго-Западного округа Москвы, а третье место заняла сотрудница социального учреждения «Мой социальный помощник» Центрального и Северо-Восточного округов столицы Эльвира Яркова», – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что соревнование проводилось в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Участники конкурса выполнили интерактивные задания, каждое из которых определило уровень профессионального мастерства.

«Социальные работники Москвы – профессионалы своего дела, на этих людей можно положиться. Мы гордимся каждым участником конкурса, ваши профессионализм и компетентность – это фундамент эффективной работы столичной соцзащиты», – рассказала заместитель начальника управления организации социального обслуживания Светлана Титова, которую цитирует пресс-служба.

Организаторы конкурса максимально приблизили условия заданий к реальной практике – в этом им помогали приглашенные актеры, которые играли роль получателей социальных услуг, уточнили в департаменте.

Конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» проходит в столице в 28-й раз. Ежегодно в нем принимает участие около 20 тыс. человек, представляющих свыше тысячи столичных предприятий и организаций.