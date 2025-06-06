Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал столичный регион. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— Уничтожен беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников, которые летели на Московский регион, а до этого — еще одного дрона.

За прошедшую ночь российские силы ПВО ликвидировали 174 украинских дрона — их уничтожили над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, а также столичного региона и Республики Крым.

В тот же день в связи с падением обломков дронов на тамбовском предприятии произошло возгорание. В результате случившегося пострадали три человека, двух из них госпитализировали.