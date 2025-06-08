Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков находятся специалисты экстренных службы.

Ранее градоначальник сообщил о ликвидации еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

До этого стало известно о перехвате беспилотников над территорией Тульской области. В результате падения БПЛА произошел пожар на комбинате «Азот» в Новомосковске, два человека пострадали.