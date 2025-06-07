А у вас «Конь в пальто»: путешествие в Переславль-Залесский

Уютный и камерный Переславль-Залесский — идеальная локация, чтобы передохнуть от ритма мегаполиса. Интересные музеи, вкусные рестораны и, конечно, старинные монастыри и храмы: культурная программа в городе насыщенная и самобытная.

Начать знакомство с городом можно с Красной площади. Да-да, в Переславле есть такая площадь, только она скорее напоминает зеленый сквер. Именно тут расположились Спасо-Преображенский собор, церковь Александра Невского, Владимирский собор, храм Петра Митрополита, памятник Александру Невскому, часть стены Богородицко-Сретенского Новодевичьего монастыря и оборонные земляные валы и Пушкинский сад.

Дорога по сохранившимся земляным валам приведет к повороту на Плещеево озеро. Там на берегу расположена краснокаменная Церковь Сорока мучеников.

На обед можно отправиться в невероятно атмосферное место «Fisch Herberg Сельдь Царский Посол». Комплекс состоит из гостиницы, ресторана и магазина и посвящён уникальной пресноводной сельди — переславской ряпушке, которую на Руси называли Царской селёдкой.

В меню представлены всевозможные вариации блюд с селедкой. Есть даже селедочное мороженое. А еще копчёная и запечённая ряпушка по старинному рецепту.

В Переславле-Залесском большой выбор тематических музеев. Один из самых интересных — аутентичный «Конь в пальто». Музей крестьянского дизайна открылся в 2017 году. Его создатели - предприниматель Глеб Городянкин и журналист Ольга Ягова.

Музей находится на улице Конной недалеко от Народной площади, которая раньше называлась Торговой. Обычно там проходили ярмарки, а на Конной торговали лошадьми и упряжью. Отсюда и сохранившиеся до наших дней название.

Что касается необычного названия музея, то оно отсылает к образу коня, как к важному символу русской культуры.

Конь был помощником, средством к существованию крестьянина, поэтому такое близкое животное люди наделяли божественными и волшебными свойствами. Конь – помощник человека, конь же помощников богов. В коллекции музея вы обнаружите множество предметов с символом коня, однако не все из них просто найти.

Здание музея — это воссозданные Глебом Городянкиным по старинным зарисовкам и фотографиям и построенные с нуля в 21 веке каменные палаты 17 века.

Отсюда свойственная этому периоду архитектура – толстые стены, маленькие окна, крупный кирпич, фигурная кладка и тяжелые кованые двери. При этом внутрення «начинка» дома абсолютно современная.

Экскурсия по экспозиции музея длится полчаса. Основной акцент сделан на истории крестьянского искусства и быта. Резные прялки, вышитые полотенца, кованые предметы быта и текстиль XVIII–XIX веков соседствуют с элементами женского гардероба. Мультимедийные технологии оживляют экспонаты, позволяя посетителям погрузиться в атмосферу прошлого.

Хочется во всех деталях рассмотреть каждый экспонат: настолько самобытной и необычной получилась коллекция музея.

В соседнем крыле находится уютный отель «Конь в пальто. Музей и постой». На втором этаже расположись четыре меблированные комнаты: каждая со своим неповторимым характером и атмосферой.

Дерево, Металл, Керамика и Текстиль — каждый из номеров так или иначе знакомит гостей с историей русского крестьянства. Старинные предметы быта гармонично интегрированы в современный интерьер комнат.

Номер «Дерево» посвящен искусству резьбы по дереву. В дизайне комнаты можно увидеть антикварные фрагменты русского деревянного декора.

В отделке пола входной зоны использован антикварный кирпич, изголовье кровати расшито пестрым текстилем – домотканью (тканой крестьянками на станке), которой более ста лет. Для хранения одежды предусмотрен шкаф, созданный из расписной дверки крестьянской избы, и отделанный натуральным дубом выдвижной сундук.

Несмотря на видимую простоту исполнения дизайна комнат, эстетика угадывается в каждой детали.

В комнате «Дерево» есть выход на балкон, который раньше называли гульбище, а также дополнительное спальное место на втором ярусе. Наверх ведет винтовая лестница. Еще один немаловажный элемент декора — красочные фотоальбомы и книги о крестьянском искусстве и путешествиях по России.

Интерьер комнаты — абсолютная симфония гармонии и стиля. Каждый элемент продуман до мелочей. Сдержанная цветовая палитра дополнена деревянной отделкой, необычными элементами дизайна, в которых читается авторская задумка создателей.

Сочетание исторического прошлого региона с современными веяниями дизайна нашли воплощение в нестандартных интерьерных комбинациях.

Например, деревянному полу в номере «Металл» порядка 200 лет, но при этом в ванной комнате установлены подогреваемые полы. Ортопедический матрас, кондиционер, кофемашина, чайник, а также халаты, тапочки и натуральная косметика - все это история про комфорт и ощущение дома вдали от дома.

Самая романтичная комната отеля называется «Керамика».

Из интересного — использованные в декоре антикварные изразцы и фрагменты керамических изделий, а также антикварная лавка для отдыха у окна. Из комнаты есть выход на балкон, где так здорово провожать закаты.

Самая уютная и камерная комната отеля — «Текстиль».

Дерево в отделке и фрагменты антикварного текстиля в декоре добавляют номеру шарм и очарование. Красные акценты на фоне приглушенной бежевой гаммы смотрятся стильно и самобытно.

Ни в одной из комнат вы не найдете телевизор, но везде представлен большой выбор книг об искусстве, истории, дизайне и путешествиях.

Завтраки в отеле сервируют по предзаказу в просторном холле с камином и старинной чугунной лестницей. Старинное столовое серебро, невероятной красоты посуда и сервировка: идеальный день в путешествие должен начинаться именно так.

А еще можно выйти в уютный сад с подогреваемым бассейном и шезлонгами. Уникальная для центра города локация, чтобы замедлиться и перезагрузиться.

«Конь в пальто» расположен в центре города, всего в 10 минутах ходьбы от берега Плещеева озера и главных достопримечательностей Переславля-Залесского.

Добраться сюда легко на автомобиле по Ярославскому шоссе (М-8 Холмогоры) или на туристическом экспрессе, который ходит по выходным дням из Москвы с Ярославского вокзала.

«Конь в пальто» — это не просто место для ночлега, но путешествие во времени, где каждый элемент интерьера рассказывает свою историю. Здесь можно не только отдохнуть в аутентичной атмосфере, но и прикоснуться к богатому культурному наследию России.