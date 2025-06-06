В московском метро установят турникеты нового поколения

Устройства позволят увеличить пропускную способность станций до 40%.

Они появятся уже в этом году, сообщил глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. По его словам, до 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД заработают более 4,5 тысяч новых турникетов. Из преимуществ — более узкие тумбы, световая индикация статуса оплаты, виброотклик для слабовидящих, возможность прохода с двух сторон и удобные зоны валидации для цифровых способов оплаты.